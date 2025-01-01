UFOs
Folge 3: Folge 3
28 Min.Ab 6
Marcel will seinen Chef überzeugen, zum großen Treffen der privaten Ufologie zu gehen, das jährlich abgehalten wird. Didier ist wenig begeistert, doch sein Team hat gute Argumente für eine Teilnahme. Also bereitet der neue Leiter der GEPAN eine Präsentation dafür vor. Durch die zusätzliche Arbeit ist Didier so angespannt, dass auch zu Hause immer mehr Konflikte entstehen. Seine beiden Kinder suchen Aufmerksamkeit, die ihr Vater ihnen momentan allerdings nicht geben kann.
Alle Staffeln im Überblick
UFOs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studiocanal GmbH