Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
UFOs

Folge 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

UFOs

Folge 3: Folge 3

28 Min.Ab 6

Marcel will seinen Chef überzeugen, zum großen Treffen der privaten Ufologie zu gehen, das jährlich abgehalten wird. Didier ist wenig begeistert, doch sein Team hat gute Argumente für eine Teilnahme. Also bereitet der neue Leiter der GEPAN eine Präsentation dafür vor. Durch die zusätzliche Arbeit ist Didier so angespannt, dass auch zu Hause immer mehr Konflikte entstehen. Seine beiden Kinder suchen Aufmerksamkeit, die ihr Vater ihnen momentan allerdings nicht geben kann.

Alle Staffeln im Überblick

UFOs
ProSieben FUN
UFOs

UFOs

Alle 2 Staffeln und Folgen