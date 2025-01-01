Zum Inhalt springenBarrierefrei
29 Min.Ab 6

In einer Fernsehshow erzählt der einstige Verkäufer François Duluc von seiner angeblichen Entführung durch Aliens. Er berichtet in allen Einzelheiten von den außerirdischen Wesen und ihrem Planeten sowie von ihrem Plan für die Menschheit. Didier und Véra können sich derweil nicht erklären, wie sich der Flamingo, den sie seit Kurzem in ihrem Büro beherbergen, einfach in Luft auflösen konnte. Einen nachvollziehbaren Grund dafür zu finden, fällt selbst dem Realisten Didier schwer.

