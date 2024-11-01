UFOs
Folge 5: Folge 5
27 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 6
Didier verprellt mit seiner schonungslosen Ehrlichkeit seine Ex-Frau und auch die gemeinsamen Kinder. Seine Mitarbeiter leiden ebenfalls unter dem Realismus ihres Chefs. Véra ist so enttäuscht von dessen leugnender Haltung, dass sie ihre Stelle kündigt. Auf der Suche nach André fährt Didier indes mit Marcel zu einem Hotel. Doch dort treffen die beiden nicht auf den einstigen GEPAN-Kollegen, sondern auf eine Frau, die für einen russischen Wissenschaftler arbeitet.
Alle Staffeln im Überblick
UFOs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Studiocanal GmbH