UFOs
Folge 6: Folge 6
31 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Nachdem Véra gekündigt und sich François Dulucs Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat, hegt sich bald Zweifel und will die Gruppe des Scharlatans wieder verlassen. Doch dann erhält sie einen stummen Hilferuf von dem Sektenführer, der offenbar vor Ort gegen seinen Willen festgehalten wird. Wenn sie ihm zur Flucht verhilft, verspricht er ihr die Übergabe eines brisanten Videos. Didier muss sich indes wegen des Absturzes seiner Rakete bei einem Untersuchungsausschuss rechtfertigen.
Alle Staffeln im Überblick
UFOs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Studiocanal GmbH