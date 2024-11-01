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Folge 6

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 01.11.2024
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UFOs

Folge 6: Folge 6

31 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Nachdem Véra gekündigt und sich François Dulucs Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat, hegt sich bald Zweifel und will die Gruppe des Scharlatans wieder verlassen. Doch dann erhält sie einen stummen Hilferuf von dem Sektenführer, der offenbar vor Ort gegen seinen Willen festgehalten wird. Wenn sie ihm zur Flucht verhilft, verspricht er ihr die Übergabe eines brisanten Videos. Didier muss sich indes wegen des Absturzes seiner Rakete bei einem Untersuchungsausschuss rechtfertigen.

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