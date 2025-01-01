Zum Inhalt springenBarrierefrei
UFOs

Folge 8

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 8
Folge 8

Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen

UFOs

Folge 8: Folge 8

32 Min. Ab 12

Didier erfährt von Valérie Delbrosse, dass die Dame, der er ein brisantes Video übergeben hat, für den russischen Geheimdienst arbeitet. Ihm droht eine Anklage wegen Hochverrats. Er muss also seine Unschuld beweisen und das Video zurückholen. Dafür versammelt er sein Team, dem nun auch Véra wieder angehört. Zu viert wollen sie belegen, dass die beobachteten Phänomene tatsächlich übernatürlichen Ursprungs sind und nicht rational erklärt werden können.

UFOs
ProSieben FUN
UFOs

UFOs

