UFOs

Folge 9

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 9
Folge 9

UFOs

Folge 9

29 Min. Ab 12

Die Presse berichtet über angebliche Ufo-Sichtungen, die sich am Himmel Frankreichs in letzter Zeit häufen. Didier soll dazu ein Fernsehinterview geben. Zuvor erhält er die klare Anweisung von seinem Chef, alle übernatürlichen Phänomene abzustreiten. Doch Valérie Delbrosse verlangt von dem Raumfahrtingenieur genau das Gegenteil. Sie will gefälschte Fotos von Aliens in Umlauf bringen, um deren angebliche Existenz zu beweisen. Für welche Seite entscheidet sich Didier?

