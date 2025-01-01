UFOs
Folge 7: Folge 7
30 Min.Ab 12
Didier ist auf der Suche nach der Zuckerwatte, die plötzlich verschwunden ist. Seine Bemühungen bleiben jedoch erfolglos. Unterdessen will sich Véra hypnotisieren lassen, um mehr über ihre Kindheit zu erfahren. Die Hypnose will bei ihr aber nicht recht anschlagen, dafür ist Didier sehr zugänglich und wird ungewollt hypnotisiert.
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
