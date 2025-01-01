Zum Inhalt springenBarrierefrei
UFOs

Folge 9

ProSieben FUNStaffel 2Folge 9
Folge 9

UFOs

Folge 9: Folge 9

26 Min.Ab 12

Didier macht es sich zur Aufgabe, die Welt zu retten. Wie er das anstellen will? Nachdem er festgestellt hat, dass die Zuckerwatte auf die Musik von François Duluc reagiert und Energie freisetzt, kommt ihm der nahende Fernsehauftritt des Sängers gerade recht. Im besten Fall setzt die Zuckerwatte den Teilchenbeschleuniger außer Betrieb und verhindert so eine fatale Tragödie.

UFOs
ProSieben FUN
UFOs

UFOs

