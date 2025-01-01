UFOs
Folge 9: Folge 9
26 Min.Ab 12
Didier macht es sich zur Aufgabe, die Welt zu retten. Wie er das anstellen will? Nachdem er festgestellt hat, dass die Zuckerwatte auf die Musik von François Duluc reagiert und Energie freisetzt, kommt ihm der nahende Fernsehauftritt des Sängers gerade recht. Im besten Fall setzt die Zuckerwatte den Teilchenbeschleuniger außer Betrieb und verhindert so eine fatale Tragödie.
