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Ugly Americans

Pilot - Date in der Hölle

Comedy CentralStaffel 1Folge 1vom 06.12.2022
Pilot - Date in der Hölle

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Ugly Americans

Folge 1: Pilot - Date in der Hölle

22 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12

Mark Lilly ist Sozialarbeiter in New York und muss sich mit Kürzungen in seiner Abteilung auseinandersetzen. Außerdem muss er auch seinem Zombie-Mitbewohner und seiner Dämonen-Freundin helfen, sich an das Leben in der Stadt anzupassen.

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