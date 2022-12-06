Pilot - Date in der HölleJetzt kostenlos streamen
Ugly Americans
Folge 1: Pilot - Date in der Hölle
22 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12
Mark Lilly ist Sozialarbeiter in New York und muss sich mit Kürzungen in seiner Abteilung auseinandersetzen. Außerdem muss er auch seinem Zombie-Mitbewohner und seiner Dämonen-Freundin helfen, sich an das Leben in der Stadt anzupassen.
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Ugly Americans
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Comedy Central