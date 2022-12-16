Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralStaffel 1Folge 12vom 16.12.2022
Folge 12: Familienfest in der Hölle

22 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12

Callies Vater lädt Mark auf den Landsitz der Familie ein, um dort die Feiertage zu verbringen. Mark kann fast nichts mehr überraschen, aber dennoch gefällt es ihm nicht, dass er mit Twayne einen Kampf auf Leben und Tod bestehen soll.

Comedy Central
