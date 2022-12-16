Familienfest in der HölleJetzt kostenlos streamen
Ugly Americans
Folge 12: Familienfest in der Hölle
22 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12
Callies Vater lädt Mark auf den Landsitz der Familie ein, um dort die Feiertage zu verbringen. Mark kann fast nichts mehr überraschen, aber dennoch gefällt es ihm nicht, dass er mit Twayne einen Kampf auf Leben und Tod bestehen soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ugly Americans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central