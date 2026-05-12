Ugly Americans
Folge 13: Die Puzzle-Box
22 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Callies mysteriöse Zechalech-Zeremonie steht bevor und Mark kauft schnell ein Geschenk und stellt sich als benötigtes Menschenwesen zur Verfügung. Doch er ahnt nicht, was das eigentlich bedeutet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ugly Americans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Horror
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Comedy Central & © Season 1: Comedy Central Germany