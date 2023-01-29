Ugly Americans
Folge 8: Untote haben's besser
20 Min.Folge vom 29.01.2023Ab 12
Mark soll die Mitarbeiter psychologisch evaluieren und erfährt so jede Menge über sie: Callie wünscht sich sehnlichst eine beste Freundin, Grimes steht auf Omas und Leonard will eine Bank ausrauben.
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Ugly Americans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central