Staffel 2026Folge 1vom 06.03.2026
UK Open Darts
Folge 1: 1. - 3. Runde, Minehead
262 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Die Spannung steigt: Der Countdown zu den UK Open läuft. Die besten Dartspieler der Welt bereiten sich auf eines der prestigeträchtigsten Turniere des Jahres vor. Offene Auslosung, große Bühne und maximale Dramatik.
