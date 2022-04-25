Eine schrecklich herzliche FamilieJetzt kostenlos streamen
Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz
Folge vom 25.04.2022: Eine schrecklich herzliche Familie
44 Min.Folge vom 25.04.2022
In Kendelle und Anders charmantem Altbauhäuschen steckt eine Menge Familiengeschichte. Ander wuchs nebenan auf und das Paar lernte sich im Hinterhof kennen. Doch mit zwei Jungs unter fünf Jahren bietet das Haus mit nur einem Schlafzimmer und einem Bad einfach nicht mehr genug Platz. Mit Oma und Opa nebenan ist ein Umzug keine Option. Clint und Luke wollen der Familie helfen, das kleine Haus aus den 30er-Jahren zu erweitern und funktionaler für sie zu gestalten. Von einem richtigen Slternschlafzimmer über einen offenen Wohnbereich bis hin zu einem brandneuen Badezimmer – Luke und Clint sorgen dafür, dass das Haus in der Familie bleiben kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.