Umbau in Idaho - Wir brauchen Platz
Folge vom 09.05.2022: Hühnerkram
44 Min.Folge vom 09.05.2022
Eine vierköpfige Familie liebt das idyllische Land, das ihr kleines Bauernhaus umgibt, aber der Grundriss passt nicht mehr zu ihnen, was den Alltag extrem belastet. Mutter Kelsey wünscht sich vor allem von Clint und Luke eine Umgestaltung der Küche, in dem die ganze Familie entspannt zusammenkommen kann. Da die Räume sehr für sich stehen, wird das Wohnzimmer kaum genutzt. Das soll sich ändern! Die Profis nehmen das Haus in Angriff und erschaffen einen offenen und schönen Wohnbereich, in dem gekocht, gegessen, gekuschelt und gespielt werden kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.