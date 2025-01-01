UNCOVERED. Heroin - Der Weg der Droge nach Deutschland.Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
UNCOVERED. Heroin - Der Weg der Droge nach Deutschland.
49 Min.Ab 12
Heroin - eine der gefährlichsten Drogen weltweit. Woher kommt Heroin? Wie kommt es nach Deutschland? Auf der Reise zum Ursprung der Droge macht Thilo Mischke Zwischenstopps an U-Bahnhöfen in Berlin, sowie in den Drogentransitländern Bulgarien und Tadschikistan. Sein Ziel: der größte Heroinproduzent der Welt - Afghanistan. Wie geht das Land gegen Heroin vor? Was hat die Terrororganisation Taliban mit dem Suchtmittel zu tun? Welche Spuren hinterlässt das Rauschgift im Land selbst?
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
