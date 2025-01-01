Illegaler Handel - Das lukrative Geschäft mit exotischen TierenJetzt kostenlos streamen
Illegaler Handel - Das lukrative Geschäft mit exotischen Tieren
Der Handel mit vom Aussterben bedrohten Tierarten soll eines der größten illegalen Geschäfte weltweit sein. Nicht nur beim erbitterten Kampf um das Horn von Nashörnern leiden die Tiere. Auch süße Tiervideos im Netz unterstützen Tierquälerei. Wie genau tragen Internetuser zur Ausbeutung der Tiere bei? Thilo Mischke reist nach Südafrika und Indonesien, um sich das Geschäft mit einigen der bedrohten Tierarten selbst anzuschauen. Wer profitiert? Wer kämpft dagegen?
