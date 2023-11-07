Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Es wird politisch

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 07.11.2023
Es wird politisch

Es wird politischJetzt kostenlos streamen

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Folge 5: Es wird politisch

31 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12

Diesmal wird es politisch, aber das hindert Aladdin nicht daran prägnante und intime Details aus seinem Publikum rauszuholen: Klischees bei Lesben, kulturelle Unterschiede in Beziehungen und Latinas in der Politik.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Joyn AT
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Alle 5 Staffeln und Folgen