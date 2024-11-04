Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Babys, Brüder und Bühnengeflüster

Joyn ATStaffel 4Folge 1vom 04.11.2024
Babys, Brüder und Bühnengeflüster

Babys, Brüder und BühnengeflüsterJetzt kostenlos streamen

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Folge 1: Babys, Brüder und Bühnengeflüster

25 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Aladdin begegnet einer hochschwangeren Frau im Publikum, die mit ihren lustigen Anekdoten und charmanten Kommentaren die Show bereichert. Außerdem ist ein halb lateinamerikanischer, halb deutscher Zuschauer mit seinem Bruder anwesend, dessen lateinamerikanischer Hintergrund sofort für eine aufgelockerte Stimmung sorgt. Gemeinsam bringen sie das Publikum mit herzlichen Lachern zum Strahlen und zeigen, wie Humor selbst in besonderen Lebenssituationen für Freude sorgen kann.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Joyn AT
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Alle 5 Staffeln und Folgen