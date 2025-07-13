Münchner Mythen & Match-ProblemeJetzt kostenlos streamen
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Folge 1: Münchner Mythen & Match-Probleme
29 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Zurück in München – und diesmal wird’s mystisch: Ein Zuschauer schockt mit einer echten X-Faktor-Story. Zwischen Brezn, Ghostings und Beziehungen sucht Aladdin nach der Wahrheit.
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4