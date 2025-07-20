Zum Inhalt springenBarrierefrei
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Salzburger Romanzen

Joyn ATStaffel 5Folge 4vom 20.07.2025
Salzburger Romanzen

„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel

Folge 4: Salzburger Romanzen

29 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

In Salzburg offenbaren sich nicht nur romantische Premieren, sondern auch waghalsige Heiratsanträge. Aladdin gräbt sich durch Liebesbeichten – und trifft unteranderem auf Pädagoginnen.

