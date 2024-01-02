Hinter verschlossener TürJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 1: Hinter verschlossener Tür
41 Min.Folge vom 02.01.2024Ab 12
Am 26. Januar 2011 findet Sam seine Verlobte Ellen blutüberströmt in der gemeinsamen Wohnung vor. Die 27-Jährige hat ein Küchenmesser in der Brust stecken und weist am ganzen Körper Stichwunden auf. Da das Apartment verschlossen war und es keine Spuren einer Auseinandersetzung gibt, stufen die Ermittler den Tod der jungen Frau als Selbstmord ein - ein Urteil, das ihre Familie nicht akzeptieren kann.
Unfall, Selbstmord oder Mord?
