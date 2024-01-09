Die verschwundene KugelJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 4: Die verschwundene Kugel
40 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Am Halloweenabend 2014 meldet der 59-jährige Tim Noble den Tod seiner Verlobten Debora Holden. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem Selbstmord aus, doch ein entscheidendes Detail fehlt am Tatort - die tödliche Kugel. Als das Geschoss doch noch auftaucht, bekommt der Fall eine neue Wendung.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
