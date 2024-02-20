Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Freier Fall in den Tod

SAT.1 GOLD
Staffel 3
Folge 3
vom 20.02.2024
Freier Fall in den Tod

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 3: Freier Fall in den Tod

40 Min.
Folge vom 20.02.2024
Ab 12

Am 20. September 1992 kommt es in New Jersey zu einem tragischen Vorfall: Jody Scharf stürzt von einem Aussichtspunkt in den Tod. Die Polizei rückt an und trifft auf Stephen Scharf, den Ehemann des Opfers. Dieser spricht von einem Unfall, doch die Ermittler haben ihre Zweifel. Der Fall wird zu den Akten gelegt und erst zehn Jahre später wieder eröffnet ...

Unfall, Selbstmord oder Mord?
SAT.1 GOLD
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

