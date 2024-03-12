Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Böses Erbe

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8vom 12.03.2024
Böses Erbe

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 8: Böses Erbe

40 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12

Der Tod einer alten Frau wirft Fragen auf: Marina Calabro wird am 19. Dezember 2001 tot in ihrem Haus aufgefunden. Alles sieht nach einem tragischen Sturz aus, doch die Spuren am Tatort lassen die Ermittler am Tathergang zweifeln. Fast ein Jahr später liefert ein Informant schließlich einen entscheidenden Hinweis ...

