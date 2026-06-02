Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 3: Arsen an Bord
40 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als ein Marineoffizier nach monatelangem Einsatz auf See einer rätselhaften Krankheit erliegt, liefert die Autopsie seiner Leiche eine verblüffende Enthüllung.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: NBC UNIVERSAL International GmbH
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