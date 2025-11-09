Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 2vom 09.11.2025
Folge 2: Hai in Sicht

45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Ein Immobilienmakler entdeckt auf einem seiner Motorschirm-Flüge über Miami eine Frau, die mit ihrem Auto in einen Fluss voller Krokodile gefallen ist. Ein Paar, das seinen Traum vom Leben im Camper umgesetzt hat, macht unliebsame Bekanntschaft mit einem Tornado. Ein wohlhabender Abenteurer muss mit seinem brandneuen Flugzeug in der von Haien frequentierten Bucht vor San Francisco notlanden und dokumentiert alles auf seinem Handy.

ProSieben
