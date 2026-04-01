Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 1: Der Fluch des Osiris
44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: Wieso geht ein Mann an einer Tankstelle urplötzlich in Flammen auf? Was hat es mit der Statue in einem britischen Museum auf sich, die sich nachts um ihre eigene Achse dreht?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: WAG Entertainment Ltd