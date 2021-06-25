United Voices - Das größte Fanduell der Welt
Folge 3: Episode 3
87 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 6
Welche Künstler haben die "besten" Fans? Heute beim größten Fanduell der Welt, die "80s vs. 90s"-Party: Markus & Boy George vs. Blümchen & Snap!. Welche Darbietung wird punkten und für unvergessliche Momente sorgen? Bildrechte: SAT.1/Dicks, Frank.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
United Voices - Das größte Fanduell der Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1