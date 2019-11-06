Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Unschuldig

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Maskenball

MaskenballJetzt ohne Werbung streamen

Unschuldig

Folge 10: Maskenball

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Modelscout Mario Wernicke vergewaltigte vor vier Jahren das damals 14-jährige Model Sandy Seiler. Doch ein Täter-Opfer-Treffen, das auf Sandys Wunsch von dem Psychologen Rüdiger Heinze initiiert wird, eskaliert - Wernicke soll das Model anschließend heimtückisch überfahren und kurz danach versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Wernicke wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Unschuldig

Unschuldig

Alle 1 Staffeln und Folgen