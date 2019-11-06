Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unschuldig

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11: Siri

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Kunsthändler Martin Gremm wurde zu neun Jahren Haft wegen Totschlags an seiner Frau Siri und seinem 6-jährigen Sohn Pablo verurteilt. Weil er bankrott war, wollte seine Frau ihn verlassen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er beide aus Verzweiflung erschossen hat. Gremm selbst hat sich zu seiner Schuld bekannt und gestanden. Doch sein 16-jähriger Sohn Jonas aus erster Ehe wendet sich an das Team, weil er von der Unschuld seines Vaters überzeugt ist ... Rechte: ProSieben

