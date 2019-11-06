Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Schwarze Tage

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Robert Keller, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, versucht seit Wochen Anna Winter von der Übernahme seines Falls zu überzeugen. Ihm wird vorgeworfen, das Gebäude einer Fluggesellschaft in die Luft gesprengt und dabei den Geschäftsführer getötet zu haben. Der ehemalige Chemielehrer war voller Hass auf die Firma, da er sie für den Tod seiner Frau und Tochter verantwortlich machte, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Keller beteuert, dass er unschuldig ist ... Rechte: ProSieben

