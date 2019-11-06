Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Unschuldig
Folge 12: Schwarze Tage
45 Min.Ab 12
Robert Keller, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, versucht seit Wochen Anna Winter von der Übernahme seines Falls zu überzeugen. Ihm wird vorgeworfen, das Gebäude einer Fluggesellschaft in die Luft gesprengt und dabei den Geschäftsführer getötet zu haben. Der ehemalige Chemielehrer war voller Hass auf die Firma, da er sie für den Tod seiner Frau und Tochter verantwortlich machte, die bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Keller beteuert, dass er unschuldig ist ... Rechte: ProSieben
Genre:Drama, Recht
Altersfreigabe:
12