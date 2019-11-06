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Unschuldig

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Machtspiele

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Unschuldig

Folge 2: Machtspiele

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Richterin Katharina Beck führt ein geheimes Doppelleben als Domina. Als bei einem SM-Spiel in einem angesagten Berliner Szeneclub der "Sklave" Ben Fechter durch ihre Hand vor den Augen der Gäste ums Leben kommt, wird sie wegen Mordes verurteilt. Sie glaubt jedoch, dass der Tote sie für seinen Selbstmord missbraucht hat, und bittet Dr. Anna Winter und ihr Team um Hilfe, um das zu beweisen ... Rechte: ProSieben

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