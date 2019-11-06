Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
MachtspieleJetzt ohne Werbung streamen
Unschuldig
Folge 2: Machtspiele
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Richterin Katharina Beck führt ein geheimes Doppelleben als Domina. Als bei einem SM-Spiel in einem angesagten Berliner Szeneclub der "Sklave" Ben Fechter durch ihre Hand vor den Augen der Gäste ums Leben kommt, wird sie wegen Mordes verurteilt. Sie glaubt jedoch, dass der Tote sie für seinen Selbstmord missbraucht hat, und bittet Dr. Anna Winter und ihr Team um Hilfe, um das zu beweisen ... Rechte: ProSieben
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Unschuldig
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Genre:Drama, Recht
Altersfreigabe:
12
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