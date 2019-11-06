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Unschuldig

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Isabella

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Unschuldig

Folge 3: Isabella

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein anonymer Auftraggeber veranlasst Dr. Anna Winter und ihr Team, den Fall des südamerikanischen Kindermädchens Isabella zu untersuchen, das für den Unfalltod des neun Monate alten Marcel Trautmann zu einer ungewöhnlich hohen Haftstrafe verurteilt wurde. Laut Gerichtsakten vernachlässigte Isabella grob ihre Aufsichtspflicht und Marcel krabbelte zum Swimmingpool des Hauses, wo er ertrank. Doch das Team entdeckt, dass Marcel nicht allein zum Pool gelangen konnte ... Rechte: ProSieben

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