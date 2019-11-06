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Unschuldig

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Kunstfehler

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Unschuldig

Folge 4: Kunstfehler

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dina Simons bittet Anna Winter und ihr Team per Brief um Hilfe: Sie sitzt wegen Mordes an ihrem Mann Marc, einem Schönheitschirurgen, in Haft. Herr Hetzer, der Sicherheitsmann der Schönheitsklinik, fand Dina um 23 Uhr im Forschungsbereich der Klinik mit der Tatwaffe, einer Skulptur, in der Hand neben ihrem toten Mann kniend, vor. Sie behauptet jedoch, reingelegt worden zu sein: Ihr Mann lag bereits tot am Boden, als sie aufgrund einer SMS von ihm den Tatort betrat ... Rechte: ProSieben

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