Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Unschuldig

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn+
Das Erbe unserer Väter

Das Erbe unserer VäterJetzt ohne Werbung streamen

Unschuldig

Folge 5: Das Erbe unserer Väter

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Timo Wolf wurde wegen Totschlags an seinem jüngeren Bruder Michael zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er und sein Vater Wilfried Wolf, der fest an die Unschuld seines Sohnes glaubt, wenden sich an Anna Winter und ihr Team. Laut Gericht ist ein Streit zwischen den Brüdern Timo und Michael eskaliert. Eine Eierhandgranate detonierte und beendete den Streit mit Michaels Tod ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Unschuldig

Unschuldig

Alle 1 Staffeln und Folgen