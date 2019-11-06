Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Das Erbe unserer VäterJetzt ohne Werbung streamen
Unschuldig
Folge 5: Das Erbe unserer Väter
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Timo Wolf wurde wegen Totschlags an seinem jüngeren Bruder Michael zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er und sein Vater Wilfried Wolf, der fest an die Unschuld seines Sohnes glaubt, wenden sich an Anna Winter und ihr Team. Laut Gericht ist ein Streit zwischen den Brüdern Timo und Michael eskaliert. Eine Eierhandgranate detonierte und beendete den Streit mit Michaels Tod ... Rechte: ProSieben
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Unschuldig
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Genre:Drama, Recht
Altersfreigabe:
12
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