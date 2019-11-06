Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
TrittbrettfahrerJetzt ohne Werbung streamen
Unschuldig
Folge 6: Trittbrettfahrer
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bernd Wolter wurde wegen erpresserischem Menschenraubs mit Todesfolge des Entführungsopfers verurteilt. Er wendet sich an Anna Winter und ihr Team. Wolter gibt zu, dass er das Geld gewollt und das Erpresserschreiben verfasst hat, aber entführt habe er Maximilian Messerschmidt nicht. Doch es spricht alles gegen ihn, denn der Sechsjährige wurde aus dem Haus der Eltern gekidnappt. Wolter war Sicherheitschef der Messerschmidts und kannte als einziger die Zugangscodes zur Villa ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Unschuldig
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Altersfreigabe:
12