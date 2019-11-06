Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unschuldig

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Trittbrettfahrer

Folge 6: Trittbrettfahrer

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bernd Wolter wurde wegen erpresserischem Menschenraubs mit Todesfolge des Entführungsopfers verurteilt. Er wendet sich an Anna Winter und ihr Team. Wolter gibt zu, dass er das Geld gewollt und das Erpresserschreiben verfasst hat, aber entführt habe er Maximilian Messerschmidt nicht. Doch es spricht alles gegen ihn, denn der Sechsjährige wurde aus dem Haus der Eltern gekidnappt. Wolter war Sicherheitschef der Messerschmidts und kannte als einziger die Zugangscodes zur Villa ... Rechte: ProSieben

