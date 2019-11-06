Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Unschuldig

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Singles

SinglesJetzt ohne Werbung streamen

Unschuldig

Folge 7: Singles

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Wolfgang Brand sitzt seit acht Jahren wegen Mordes an seiner Geliebten in der JVA Tegel ein. Er beteuert ungebrochen seine Unschuld und wendet sich an Anna Winter und ihr Team. Sebastian Krüger und Isabella Prado Falcon recherchieren im Umfeld Wolfgang Brands und seiner Geliebten Jenny Wolf, die sich in einem Singleclub kennengelernt haben. Das Team entdeckt, dass Jenny Wolf und ihre Freundin Barbara Werner als Lockvögel im Club gearbeitet haben ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Unschuldig

Unschuldig

Alle 1 Staffeln und Folgen