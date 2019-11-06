Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Unschuldig
Folge 8: Die wilden 70er
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Siegfried Semler ist schwer krebskrank, jetzt will der einst rebellische Mann Gerechtigkeit und vor allem seine Tochter und Enkeltochter ein letztes Mal in die Arme schließen. Er ist 1976 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er den Polizist Burkhard Antes erschlagen haben soll. Semler gesteht, den Polizisten mit einem Sinnesgenossen während einer Demo zum Hungertod verprügelt zu haben, beteuert jedoch, dass Antes noch lebte, als er wegrannte ... Rechte: ProSieben
Genre:Drama, Recht
Altersfreigabe:
12