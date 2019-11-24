Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 24.11.2019
90 Min.Folge vom 24.11.2019Ab 12

Höchsttemperaturen in Frankfurt am Main. Mit über 40 Grad im Hauptbahnhof kommen Menschen, Züge und Schienennetz an seine Grenzen. DB-Service-Mitarbeiter betreuen tagsüber Reisende, deren Züge ausgefallen sind und nachts besänftigen DB-Sicherheits-Fachkräfte überhitzte Gemüter.

