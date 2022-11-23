Die hochherrschaftliche AußentoiletteJetzt kostenlos streamen
Unser Traum vom Herrenhaus
Folge vom 23.11.2022: Die hochherrschaftliche Außentoilette
44 Min.Folge vom 23.11.2022
Borja und Dean sanieren die Außentoiletten des Anwesens, die sich in einem Gebäude in einem kleinen Hof befinden, das man über einen Weg hinter dem Haus erreicht. Aus Sicherheitsgründen konnten die WC-Anlagen lange nicht mehr genutzt werden, denn die Rohre sind undicht und es gibt keinen Strom. Um das zu ändern, erneuern Dean und Borja die Wege zur Außentoilette, gestalten die Beete und restaurieren Mauer und Türbogen. Die neuen Toiletten bekommen einen hochherrschaftlichen Look und ein Wasserbecken mit Gartendusche.
