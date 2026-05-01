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Unsere Hundeschule

Episode 2

sixxStaffel 1Folge 2vom 10.05.2026
Episode 2

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Unsere Hundeschule

Folge 2: Episode 2

47 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Kelly und Emilien benötigend dringend Hilfe von den erfahrenen Trainern. Ihr Dalmatiner Lupin hat in seinem Zerstörungswahn bereits viele Gegenstände im Haus kaputt gemacht, woraufhin das Paar über zehntausend Pfund Reparaturkosten zahlen musste. Zudem versuchen die Ausbilder Jo und Nanci dem Jack-Russell-Mischling Mya seine Phobie vor Scheibenwischern abzutrainieren.

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