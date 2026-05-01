Unsere Hundeschule
Folge 2: Episode 2
47 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Kelly und Emilien benötigend dringend Hilfe von den erfahrenen Trainern. Ihr Dalmatiner Lupin hat in seinem Zerstörungswahn bereits viele Gegenstände im Haus kaputt gemacht, woraufhin das Paar über zehntausend Pfund Reparaturkosten zahlen musste. Zudem versuchen die Ausbilder Jo und Nanci dem Jack-Russell-Mischling Mya seine Phobie vor Scheibenwischern abzutrainieren.
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Unsere Hundeschule
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Reality
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd. & © Season 2: ALL3MEDIA International