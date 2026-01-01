Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 20: Folge 20
45 Min.Ab 12
Diese Folge enthält die Fälle "Edgar Cayce", "Kristall" und "Krieg der Depeschen".
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Unsolved Mysteries with Robert Stack
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: Cosgrove/Meurer Prod. 1992 & © Season 4: Cosgrove/Meurer Prod. 1991 & © Season 2-3: Cosgrove/Meurer Prod. 1989 & © Season 5: Cosgrove/Meurer Prod. 1993 & © Season 1: Cosgrove/Meurer Prod. 1988