Staffel 1Folge 2vom 21.11.2017
47 Min.Folge vom 21.11.2017Ab 12

Die zweite Folge Reihe beschäftigt sich mit dem Alltag der Häftlinge im Gefängnis und dem alltäglichen Zusammenleben so vieler gewalttätiger Männer auf engstem Raum, die zusammen genommen eine über 4000-jährige Haftstrafe verbüßen müssen. Viele Häftlinge sprechen offen über ihre Verbrechen, ihren Alltag im Gefängnis aber auch über ihre Reue. Teil des Rehabilitationsprogramms ist die schwierige Aufgabe, diese Männer auf das Leben in der Gesellschaft nach ihrer Freilassung vorzubereiten.

