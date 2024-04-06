Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Ein Haus für einen Freund

sixxStaffel 4Folge 1vom 06.04.2024
Joyn Plus
Ein Haus für einen Freund

Ein Haus für einen FreundJetzt ohne Werbung streamen

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 1: Ein Haus für einen Freund

43 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6

Scotts bester Freund Blake hat sich ein heruntergekommenes Haus am See gekauft. Der Handwerker beschließt seinem Kumpel bei der Renovierung zu helfen, doch das Projekt stellt eine große Herausforderung dar, weil die Hütte an einer steilen Klippe steht. Scott beschließt, die Hälfte des Gebäudes abzureißen und neu aufzubauen. Mit Debras Hilfe verwandelt er das alte Haus in ein stilvolles Anwesen.

Alle Staffeln im Überblick

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
sixx
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Alle 1 Staffeln und Folgen