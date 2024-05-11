Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Midcentury-Ferienhaus

sixxStaffel 4Folge 11vom 11.05.2024
Midcentury-Ferienhaus

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 11: Midcentury-Ferienhaus

43 Min.Folge vom 11.05.2024Ab 6

Andy und Jeff haben ihr Haus verkauft und stattdessen einen alten Bungalow erworben, in dem sie sich später zur Ruhe setzen wollen. Doch zunächst hat sich das Paar dafür entschieden, das Häuschen einige Jahre an Urlauber zu vermieten. Die beiden brauchen Hilfe bei der Renovierung und melden sich bei Scott. Der Handwerker will das Haus zwar modernisieren, allerdings auch den alten Charme beibehalten. Mithilfe von Debra erschafft er einen schönen Ferienbungalow.

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

