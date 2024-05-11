Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Ein Stück Himmel

sixxStaffel 4Folge 12vom 11.05.2024
Ein Stück Himmel

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 12: Ein Stück Himmel

43 Min.Folge vom 11.05.2024Ab 6

Connie und Todd genießen seit kurzem ihre Rente. Um sich etwas dazuzuverdienen, will das Ehepaar sein geliebtes Cottage an Urlauber vermieten. Doch bevor sie die Idee umsetzen können, muss das Häuschen renoviert werden. Scott baut einige Räume um, damit der Platz sinnvoller genutzt werden kann. Zudem entsteht aus einem ungenutzten Abstellraum eine Wohlfühllounge mit einem wunderschönen Ausblick auf den See.

