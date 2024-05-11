Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 12: Ein Stück Himmel
43 Min.Folge vom 11.05.2024Ab 6
Connie und Todd genießen seit kurzem ihre Rente. Um sich etwas dazuzuverdienen, will das Ehepaar sein geliebtes Cottage an Urlauber vermieten. Doch bevor sie die Idee umsetzen können, muss das Häuschen renoviert werden. Scott baut einige Räume um, damit der Platz sinnvoller genutzt werden kann. Zudem entsteht aus einem ungenutzten Abstellraum eine Wohlfühllounge mit einem wunderschönen Ausblick auf den See.
