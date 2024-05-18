Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 13: Die grüne Oasis
42 Min.Folge vom 18.05.2024Ab 6
Scott und Debra wagen sich an eine ihrer größten Renovierungen. Die Brüder Michael und Mark wenden sich an die Profis, da sie von ihren Eltern beauftragt wurden, deren Ferienhaus instand zu setzen. Das Haus verfügt über eine Sauna, einen großen Wintergarten und ein Gewächshaus in der Mitte des Gebäudes. Scott und Debra haben viel Arbeit vor sich, doch am Ende entsteht eine wunderschöne Luxus-Immobilie, die einer grünen Oase gleicht.
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen