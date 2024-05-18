Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Die grüne Oasis

sixxStaffel 4Folge 13vom 18.05.2024
Joyn Plus
Die grüne Oasis

Die grüne OasisJetzt ohne Werbung streamen

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 13: Die grüne Oasis

42 Min.Folge vom 18.05.2024Ab 6

Scott und Debra wagen sich an eine ihrer größten Renovierungen. Die Brüder Michael und Mark wenden sich an die Profis, da sie von ihren Eltern beauftragt wurden, deren Ferienhaus instand zu setzen. Das Haus verfügt über eine Sauna, einen großen Wintergarten und ein Gewächshaus in der Mitte des Gebäudes. Scott und Debra haben viel Arbeit vor sich, doch am Ende entsteht eine wunderschöne Luxus-Immobilie, die einer grünen Oase gleicht.

Alle Staffeln im Überblick

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
sixx
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Alle 1 Staffeln und Folgen