Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Ein Haus macht mobil

sixxStaffel 4Folge 2vom 06.04.2024
Ein Haus macht mobil

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Folge 2: Ein Haus macht mobil

43 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6

Das Paar Emma und Clayton erbt ein Cottage am See. Aufgrund einer langwierigen Krankheit ist Emma auf eine Gehhilfe angewiesen. Deshalb beauftragen die beiden Scott, das Haus barrierefrei umzubauen. Der Handwerker macht sich an die Arbeit und erschafft ein neues Badezimmer, offenere Räume und beseitigt alle Schwellen. Debras kreative Designideen verwandelt das heruntergekommene Anwesen in ein schönes und praktisches Ferienhaus.

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
sixx
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser

