Das High-Tech-Haus am SeeJetzt ohne Werbung streamen
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 3: Das High-Tech-Haus am See
43 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 6
Melissa und Adam müssen ihr neu erworbenes Haus am See renovieren. Sie beauftragen Scott, das alte Anwesen mit kitschiger Ausstattung zu modernisieren. Der Handwerker macht sich an die Arbeit und entfernt alles, was veraltet und kaputt ist. Zudem installiert er in allen Räumen High-Tech-Geräte, magnetische Fliesen und die neuste Sicherheitstechnik. Wird das Paar mit dem Ergebnis zufrieden sein?
Alle Staffeln im Überblick
Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen